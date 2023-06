Zwätzener Sportler sitzen auf dem Trockenen

Noch kommt das Platz-gesperrt-Schild in Zwätzen nicht zum Einsatz. Aber die Sportplatz-Uhr zeigt völlig korrekt an, dass es "kurz vor 12" ist für den Rasen.

Jena. 70 Jahre lieferte der Brunnen Wasser. Nun fällt er trocken. Liegt es an dem Wohnungsbau nebenan?

Der Sportverein in Zwätzen sitzt auf dem Trockenen, wie es der Verein noch nicht erlebt hat. Der 70 Jahre alte Brunnen, der seit Jahrzehnten Wasser für die Platzberegnung spendet, ist weitestgehend versiegt. Wenn in den nächsten Tagen nicht der große Landregen einsetzt oder eine technische Lösung gefunden wird, dürfte der Sportrasen auf den Plätzen nicht mehr zu retten sein. 400 Sportler in allen Altersgruppen nutzen die Plätze, der Verein ist stolz auf seine mehr als 100-jährige Geschichte.

Wie Marco Barich, der Vizevorsitzende des Vereins, berichtete, deuteten sich die Probleme schon einige Zeit an. Der Platz wurde nicht nur trockener, sondern auch härter. Zu den Ursachen kann er nur Vermutungen anstellen. Naheliegend ist, dass es einen Zusammenhang mit dem großen Bauarbeiten auf der anderen Seite der Bahngleise an der Leibnizstraße gibt. Maßnahmen zur „Wasserhaltung“ sind auf Baustellen üblich, um eine Baugrube dauerhaft oder auch zeitweise trocken zu legen.

Wer ist da eigentlich zuständig?

Die Sportler baten den Zwätzener Ortsteilrat um Hilfe, der dem wichtigen Verein „jegliche Unterstützung“ zusagte. Ortsteilbürgermeister Waldemar Kühner telefonierte mit KSJ-Uwe-Chef Uwe Feige, der sagte, der Kommunalservice habe technische Möglichkeiten, um eine Notversorgung abzusichern. Bevor der KSJ aktiv werden könne, brauche es aber einer Entscheidung der Stadt, denn der Sportplatz wiederum ist dem Immobilienbetrieb KIJ zugeordnet.

Stadtrat Reinhard Wöckel (Linke) fragte im Stadtentwicklungsausschuss nach, wie die Stadt helfen könne. Er bekam jedoch nicht die erhoffte Antwort, weil der Ausschuss, wie Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) sagte, nicht zuständig sei und die Frage nicht vor der Sitzung eingereicht wurde, was ihm eine schriftliche Antwort ermöglicht hätte. „Das ist sehr wohl ein wichtiges Anliegen, aber kein Anliegen dieses Ausschusses.“ Gerlitz sagte aber, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass es einen Zusammenhang mit den Bauarbeiten gibt, es sich folglich um ein temporäres Problem handelt.

Jenas Sportdezernent Benjamin Koppe (CDU) sprach von einem Zusammenwirken mehrerer Bereiche und Betriebe der Stadt. Es gehe jetzt darum, eine interne Lösung zu finden, die in den nächsten Wochen die Bewässerung sicherstelle. Es werde mit Kosten im vierstelligen Bereich gerechnet, was aber nur ein Bruchteil dessen sei, was die Neuanlage des Rasens kosten würde. Mit Blick auf sommerlichen Trockenperioden sprach Koppe von stadtweiten Herausforderungen, zu deren Lösung ein Facharbeitsgremium technische und praktikablen Möglichkeiten einer Bewässerung von kommunal bewirtschafteten Sportrasenplätzen erörtern soll. Der Ratsbeschluss war auf Antrag der CDU gefasst worden.

Zehn Tankwagen am Tag

Marco Barich hält es auch für möglich, dass der Wasserspiegel im Brunnen wieder steigt, weist aber auf die langen Zeiträume hin. Das Verschwinden des Wassers habe anderthalb Jahre gebraucht, da werde die Rückkehr ebenso dauern.

Welche Möglichkeiten sieht der Verein, um das Problem zu lösen? Die langfristige Lösung wäre es, einen Tiefbrunnen zu bohren, wie er bei der Erneuerung von Sportanlagen üblich ist. Kurzfristig ließen sich die benötigten 80 Kubikmeter pro Tage wohl nur über das Leitungsnetz bekommen, wobei ein Unterflurhydrant vorhanden ist, aus dem Wasser in den Tiefbrunnen gepumpt werden könnte. Mit Tankwagen lasse sich die tägliche Bewässerung der Plätze schwerlich absichern, da müssten dann schon zehn Tankwagen am Tag kommen.

Unterdessen blicken die Zwätzener immer sorgenvoller zum Himmel und auf den Wetterbericht: Die nächsten 14 Tage ist über Jena-Nord keine Regenwolke in Sicht.