Zwei 15-jährige Diebe in Jena erwischt

Die Polizei in Jena hatte es am Dienstag unter anderem mit zwei minderjährigen Ladendieben zu tun. (Symbolbild)

In Jena sind zwei 15 Jahre alte Diebe auf frischer Tat erwischt worden. Die beiden hatten es auf Kosmetikartikel beziehungsweise Lebensmittel abgesehen.

In Jena-Lobeda wurde am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt eine 15-jährige Diebin gestellt. Das Mädchen hatte sich zuvor Kosmetikartikel im Wert von 10 Euro in die eigene Tasche gesteckt wollte anschließend ohne die Ware zu bezahlen, den Laden wieder verlassen. Nachdem sie vom Marktpersonal daraufhin angesprochen wurde, soll sich der Freund der 15-Jährigen verbal aggressiv eingemischt haben.

Zudem wurde in Jena-Burgau in einem Markt ein 15-Jähriger beim Versuch, Kleidung und Lebensmittel zu stehlen erwischt. Der Gesamtwert der Waren wird von der Polizei mit von 60 Euro angegeben. Mit der gestohlenen Ware im Rucksack wollte er den Markt wieder verlassen. Allerdings hatte er seine Rechnung ohne das aufmerksame Ladenpersonal gemacht.