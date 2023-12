Zwei Deutsche Meisterinnen aus Jena

Jena Mannschaft der Friseurinnung Jena/Saale-Holzland-Kreis holte erstmals bundesdeutsches Gold in der Deutschland-Konkurrenz.

Bei den Hairgames steht das Haupthaar im Fokus. Bei den Deutschen und Mitteldeutschen Meisterschaften des Friseurhandwerks in Erfurt konnten jetzt zwei Jenaerinnen brillieren. Annabelle Kretzschmar und Gerit Ohme-Sax holten erstmals zwei Deutsche Meistertitel für die Innung des Friseur- und Kosmetikerhandwerks Jena/Saale-Holzland-Kreis nach Hause, teilt die Kammer mit.

Die Friseurauszubildende im zweiten Lehrjahr, Annabelle Kretzschmar, habe mit Kreativität und Gespür für Ästhetik ihre eigenen Style-Ideen für den „Boys Trendlook 2023“ umgesetzt. Hierin krönte die Jury sie zur Deutschen Meisterin, in der Kategorie „Girls Trendlook 2023“ errang sie den Vizemeistertitel.

Friseurmeisterin Gerit Ohme-Sax holte ihre insgesamt dritte Teilnahme mit dem Titel Deutsche und damit gleichzeitig Mitteldeutsche Meisterin in „hairGAMES - Up do Longhair Open 2023“. „Eine von ihr in anspruchsvollen 15 Minuten am Model auszuarbeitende Langhaar-Damenfrisur musste im zweiten Wettkampfteil in ebenso strenger Zeitvorgabe zu einer in Handwerk und Kreativität überzeugenden Hochsteckfrisur gestylt werden. So kreativ, wie die Haarkünstlerinnen und Haarkünstler sein müssen, zeigen sich mit den Beschreibungen der Wettkämpfe auch immer wieder aufs Neue die Ausrichter der Meisterschaften“, heißt es in der Mitteilung.

Frisch mit ihrer Lehre im Salon Schnittpunkt Jena begonnen, sammelte Nooriyeh Alikhakajani mit ihrem Girls Kombistyle „Schmetterlings-Phantasie“ im CAT-Wettbewerb der New Talents Wettkampferfahrungen. Die junge Iranerin möchte in ihrer Ausbildung weiteres handwerkliches Rüstzeug erlangen und mit neuen kreativen Ideen auch im nächsten Jahr wieder mit ihren Kolleginnen zum Wettkampf antreten.

Beide Saloninhaber, Sven Heubel, ebenso wie Harald Wieser (Schnittpunkt GmbH Jena) belohnten das ehrgeizige Üben in der Freizeit und unterstützten mit Freistellungen für Extra-Trainingseinheiten die Wettkampfvorbereitungen und mit der Übernahme der Startgelder auch die Teilnahmen. Zudem organisierten sie für ihre Salonteams zum Anfeuern ihrer Starterinnen den Besuch der Friseurmesse Stylecom und der darin eingebundenen Wettkämpfe der Hairgames auf der Messe Erfurt. Wichtig sei beiden die Botschaft, dass Frisieren als echtes Meisterhandwerk und Handwerkskunst auch einer fundierten dualen Ausbildung sowie darin erlangter Gesellen- und Meisterabschlüsse bedarf.