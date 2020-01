Jena. Gastwirt Furat Kacar vom Restaurant „Köz“ eröffnet in der Johannisstraße ein zweites Lokal in Jena. Es bietet verschiedenste Burger an.

Zwei Etagen für Jenas Burger-Fans

Kleines Jubiläum für Furat Kacar: Es werden bald 20 Jahre, da der Kurde aus der Türkei in Deutschland eine neue Heimat gefunden hat. Und der heute 36-Jährige hat auch was daraus gemacht. Vor zwei Jahren eröffnete er an der Ecke Schlossgasse/Saalstraße das anatolische Restaurant „Köz“, das sich eines guten Zuspruchs erfreut. Vor kurzem eröffnete er ein zweites Lokal in Jena. Er übernahm das frühere Bio-Restaurant in der Johannisstraße, das nun „Eden“ heißt.

Warum gerade „Eden“? „Weil das für Paradies steht“, meint Furat Kacar. Und das Paradies sei ja in Jena nicht weit, außerdem sei diese Stadt paradiesisch, in der er sich mit seiner Frau, die ebenfalls im „Köz“ mitarbeitet, sowie Tochter und Sohn sehr wohl fühlt. Mit dem „Eden“ knüpft er konzeptionell an sein erstes und bis heute erfolgreiches Lokal an, das er vor Jahren in Pößneck eröffnet hatte. So wartet mit dem „Eden“ auf zwei Etagen eine Smart Food Bar auf die Besucher, in der vor allem die Fans von Burgern auf ihre Kosten kommen sollen. Die großen Brötchen gibt es als anatolische, italienische und mexikanische Burger und sogar mit Birne-Gorgonzola-Füllung. Außerdem sind Suppen, Salate und kleinere Spezialitäten zu haben. Man kann mittags wie abends einkehren, aber auch nachmittags zu Kaffee und Kuchen.

Mit dabei ist übrigens fast die ganze Familie. Sein Bruder Murat ebenso wie der ab und zu mithelfende 17-jährige Serhat Mete, der nach dem Abschluss seiner 10. Klasse in diesem Jahr bei Furat Kacar als Restaurantfachmann eine Ausbildung beginnen wird. Gemeinsam mit dem Bruder, der ein paar Häuser weiter in der Johannisstraße ein Restaurant betreibt, hat Furat Kacar eine GmbH für die Lokale in Jena und Pößneck gegründet, deren Geschäftsführerin Sengud Wieduwilt ist, die ebenfalls zur Familie gehört.