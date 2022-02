Zwei Strafanzeigen nach unerlaubter Fahrstunde in Jena

Jena. Eine 16-Jährige übte mit ihrer Mutter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Jena das Autofahren. Eine Streife beobachtete das – und erstattete Anzeige.

Zwei Strafanzeigen hat eine private Fahrstunde in Jena einer 16-Jährigen und ihrer Mutter eingebracht. Die beiden waren am Sonntagnachmittag einer Polizeistreife auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Isserstedt aufgefallen. Denn Mutter und Tochter saßen in einem Auto, das laut Polizeimitteilung dort „eigenartige Fahrmanöver" vollführte.

Als die Beamten die 16-Jährige und ihre 50-jährige Beifahrerin kontrollierten, stellte sich heraus, dass die Fahrerin keinen gültigen Führerschein hat. Ihre Mutter erklärt auf Nachfrage, dass sie mit ihrer Tochter gerade das Autofahren übe. Da es sich bei dem Parkplatz aber um öffentlichen Verkehrsraum handele, sei das Fahren dort nur mir gültigem Führerschein erlaubt, teilt die Polizei mit. Mutter und Tochter erhielten deshalb jeweils eine Strafanzeige.