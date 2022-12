Zwei Tage Nikolausmarkt im alten Dorf Jena-Winzerla

Jena. Wettstreit für den guten Zweck und musikalische Höhepunkte in Jena-Winzerla

„Nach zwei Jahren im Wartestand gibt es wieder einen Nikolausmarkt im Dorf Winzerla mit einem kleinen Kulturprogramm und vielen Ständen. Insgesamt haben fünf Höfe bzw. Häuser sowie die Kirche ihre Pforten geöffnet“, berichtet Markus Mess vom Stadtteilbüro. An beiden Nikolausmarkttagen wird es wieder einen „Wettstreit“ zwischen dem alten Ortsteilbürgermeister Mario Schmauder mit seinen Fettbroten (Spende für Nicaraguahilfe) und Michael Dietzel vom Freizeitladen mit seinem Riesenstollen geben – im Stil zweier Marktschreier.

Am Freitag werden zunächst Laternen gebastelt, die ab 16.20 Uhr für die Suche nach dem Nikolaus benötigt werden. Im Anschluss wird die Nikolausgeschichte in der Kirche erzählt. Das Abendhighlight setzt der Volkschor Lobeda 18.30 Uhr mit Weihnachtsliedern in der Kirche. Am Samstag tritt der Männerchor Winzerla 15.30 Uhr auf, es wird überall ein buntes Markttreiben geben. 18.05 Uhr nach dem Glockenläuten wird es eine Feuershow als Abschluss geben.

2. Dezember 15-18 Uhr, 3. Dezember 14-18 Uhr