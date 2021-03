Zwei Testzentren öffnen im Saale-Holzland

Stadtroda/Eisenberg. Das DRK bietet einmal die Woche kostenlose Schnelltests in Stadtroda und Eisenberg an. Möglichkeiten im Raum Kahla werden aktuell geprüft.

Auch im Saale-Holzland werden jetzt Testzentren für kostenlose Corona-Schnelltests eingerichtet. Der DRK-Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda koordiniert das Angebot einmal die Woche im DRK-Gebäude in Stadtroda sowie in der Stadtbibliothek Eisenberg. Nach der Anfrage von Landrat Andreas Heller (CDU) und der Abstimmung mit dem Covid-19-Koordinierungsstab im Landratsamt konnten „zügig Vorschläge unterbreitet und Lösungen gefunden werden“, heißt es in einer Mitteilung. Zuletzt kam Kritik auf, weil im Kreis – anders als in Jena – noch keine Testzentren geöffnet sind.