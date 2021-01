Jena Die Zahl der aktiven Corona-Fälle stagniert in Jena. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag deutlich unter 200.

Zwei Todesfälle in Zusammengang mit Corona in der Stadt Jena

In Jena gibt es zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit Corona zu beklagen. Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Sonnabend bis 24 Uhr außerdem acht positive Sars-Cov2-Test gemeldet. Zehn Personen konnten als genesen eingestuft werden. So hieß es in einer Mitteilung der Stadt am Sonntag,

Am Tag zuvor wurden 29 positive Sars-Cov2-Fälle gemeldet. Vier Jenaer kamen als genesen dazu. Dies sind die Zahlen, die bis Freitag, 24 Uhr, dem Gesundheitsamt bekannt wurden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena liegt jetzt bei 178. Dieser Wert ist laut Robert-Koch-Institut schlecht mit den Werten vor den Weihnachtsfeiertagen vergleichbar, da es über die Feiertage weniger Tests gab. Zudem wurden die Kriterien bei den Auswahl der zu testenden Personen kurz vor dem zweiten Lockdown geändert, weshalb die Fallzahlen auch nur eingeschränkt mit den Frühjahrswerten vergleichbar sind.

Die Zahl der "aktiven Fälle" liegt nach Angaben der Stadt Jena derzeit bei 660 Personen. Trotzdem in den letzten Tagen deutlich weniger Neuinfektionen gemeldet worden sind, ist diese Zahl bisher kaum zurückgegangen.