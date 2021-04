Zwei Vereine zeigen Präsenz vor Jenaer Stadtratssitzung

Jena. Zwei Aktionen begleiteten die Stadtratssitzung am Dienstagabend im Jenaer Volkshaus.

Vertreter des Vereins „Ein Kunsthaus für Jena“ warben zum einen mit Plakaten für ihre Sache. Mit einem Einwohnerantrag wollen sie die Sicherung eines Bauareals auf dem Eichplatz erwirken. Der Antrag stand am Dienstag auf der Tagesordnung.

50 Demonstranten unterstützten die Seebrücke Jena. Foto: Jördis Bachmann

Außerdem hatten sich etwa 50 Demonstranten versammelt, um die Seebrücke Jena zu unterstützen, die seit Wochen mit einer Dauermahnwache am Faulloch auf die Situation der Flüchtlinge in den Lagern an den EU-Außengrenzen aufmerksam macht und die Stadt Jena auffordert, ihrer Rolle als so genannter „Sicherer Hafen“ gerecht zu werden.