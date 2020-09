Zwei Verletzte nach Unfällen - Autoscheibe eingeschmissen - Auto zerkratzt

Autoscheibe mit Stein eingeschmissen

Aus bisher nicht klärbaren Grund beschädigte ein unbekannter Täter einen Seat in der Theobald-Renner-Straße in Jena. Gegen 16 Uhr meldete sich am Montag der 36-jährige Fahrzeughalter bei der Jenaer Polizei und teilt die beschädigte Heckscheibe seines Fahrzeuges mit. Vor Ort fanden die Beamten einen Stein im Fahrzeuginnenraum. Entwendet hatte der Täter augenscheinlich nichts aus dem Fahrzeug. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena unter 03641 - 810 entgegen.

Eine Verletzte und Verkehrsbeeinträchtigungen nach Unfall

Nicht auf den entgegenkommenden Verkehr geachtet hatte am Montag kurz vor 17 Uhr ein 39-jähriger Fahrer eines Transporters der Marke Iveco. Dieser wollte in der Dornburger Straße in Jena rückwärts in eine Einfahrt fahren und geriet aufgrund der Größe des Fahrzeuges leicht auf die Gegenfahrbahn. Hier befand sich jedoch eine 54-jährige Fahrerin mit ihrem Toyota in stadtauswärts fahrende Richtung. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 54-Jährige leicht verletzte. Der Toyota musste, aufgrund der Beschädigung, abgeschleppt werden. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.

Randalierer am Radlader

Zwischen dem 24. September und dem 28. September ereignete sich eine Sachbeschädigung auf einem Baustellengelände in Nerkewitz, in Höhe des dortigen Wasserspeichers. Unbekannte warfen mit einem Stein die Scheibe der Fahrertür eines abgestellten Radladers ein. Hinweise zur: 036428 - 640.

Audi zerkratzt

Zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr beschädigten Unbekannte am Montag einen Pkw. Der Audi war auf einem Parkplatz in der Eisenberger Rudolf-Breitscheid-Straße abgestellter. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde die gesamte Fahrzeuglänge mit einem Kratzer versehen. Hinweise: 036428 - 640.

Bei Unfall verletzt

Ein 20-jähriger Fahrer eines Transporters Renault fuhr Montagmorgen von der A4 ab und wollte in Richtung Oberndorf abbiegen, ordnete sich jedoch in die Linksabbiegespur in Richtung Hermsdorf ein. Als er seinen Fehler bemerkte setzte er mit seinem Fahrzeug zurück. Dabei übersah er die hinter ihm befindliche 43-jährige Fahrerin eines Mercedes. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und es entstand Sachschaden. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Mercedes musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.