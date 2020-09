Zweite Chance für altes Eisen in Dornburg

Dorndorf-Steudnitz. Das demontierte historische Geländer der Carl-Alexander-Brücke in Dorndorf-Steudnitz hat der Brückenverein erworben, um es an Interessenten zu verkaufen.

Bei der Sanierung der Carl-Alexander-Brücke in Dorndorf konnten nicht alle historischen Teile wiederverwendet werden. Verschrottet werden sie aber nicht. Mache könnten jetzt sogar „hoffähig“ werden.

Die Carl-Alexander-Brücke in Dorndorf-Steudnitz avanciert zum Foto-Shooting-Star. Derzeit herrscht reger Radverkehr auf der 128 Jahre alten Brücke, die seit ihrer Komplettsanierung in neuem Glanz erstrahlt. Noch ist Radwanderwetter. Deshalb rollen sportliche Thüringenurlauber nicht nur an den Wochenenden in großer Zahl über den Saaleradweg und auf diesem auch über die markante Drei-Bogen-Brücke in Dorndorf. Viele machen einen Stopp auf der Brücke und schießen ein Erinnerungsfoto mit den Dornburger Schlössern im Hintergrund.

Wenn sie die Fotos zuhause genauer betrachten, werden sie vielleicht eine Ähnlichkeit zwischen Brücke und Schlossanlage entdecken. Die Geländer zwischen den Brückenbogen und an den Terrassen der Dornburger Schlossgärten weisen eine ähnliche Gestaltung auf: diagonal gekreuzte Streben mit schlichter Rosette in der Mitte in einem rechteckigen Rahmen, dazu eine erhöhte Brüstung.

Der Unterschied: Das Brückengeländer ist deutlich höher als die Elemente in den Schlossgärten. Allerdings handelt es sich beim Brückengeländer nicht um Original-Teile der 1891/92 geschmiedeten und genieteten Brücke, sondern um Kopien, die den heutigen Sicherheitsanforderungen entsprechend um einiges höher sein mussten. Die Original-Teile wurden demontiert, doch der Brückenverein hat sie vor der Verschrottung gerettet.

Der kleine Garten am Weg zwischen Rokokoschloss und Altem Schloss in Dornburg soll nach historischem Vorbild aufgehübscht werden. Der morsche Lattenzaun könnte durch Teile des demontierten Geländers der Carl-Alexander-Brücke ersetzt werden. Foto: Angelika Schimmel

„Es ist zwar altes Eisen, aber doch kein Schrott. Wir denken, dass die historischen Geländerelemente durchaus noch gute Dienste leisten können, in Gärten oder als Terrassenbegrenzung. Deshalb verkauft der Verein die rund 250 Meter Geländer an Interessenten“, berichtete Manfred Buchwald. Er hat im Brückenverein die Verantwortung dafür.

Für einige der etwa 50 zwei oder dreiteiligen Elemente hat er schon neue Besitzer gefunden. „Sie verschönern jetzt Dorndorfer Gärten. Einige sind sogar nach Zeulenroda gekommen. Einem Paar von dort war bei seiner Radtour unser Flyer in die Hand gekommen, und es hat dann für Mutters Garten ein Stück Erinnerung an deren Jenaer Heimat erworben“, erzählt Buchwald.

Jetzt zeichnet sich ab, dass einige Stücke der Carl-Alexander-Brücke sogar „hoffähig“ werden. „Es gab erste Gespräche mit der Schlossverwaltung von Dornburg. Die hat Interesse an unserem Geländer bekundet für die Einzäunung eines kleinen Gartens am Alten Schloss“, berichtet er. Jenes kleine Gärtchen ist bis heute nur von einem morschen Lattenzaun umgeben.

Mit Blick auf das kommende Jahr, in dem die Dornburger Schlossgärten ein Außenstandort der Erfurter Buga sind und noch einmal mehr Touristen hier erwartet werden, wird jenes Stück Schlossgarten nach historischem Vorbild „aufgehübscht“. Eine hölzerne Sommerlaube, die der Historiker Christian Hill auf einer alten Ansichtskarte vom Alten Schloss entdeckt hat, soll ebenso nachgebaut werden.

Besucher der Dornburger Schlösser genießen von einer Terrasse am Rokokoschloss den Blick ins Saaletal. Auch hier ist die Ähnlichkeit des Geländers mit dem der Carl-Alexander-Brücke unten an der Saale auszumachen. Foto: Thomas Spanier

Noch muss aber die Finanzierung der Geländer-Anschaffung bei der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten geklärt werden. Doch der Gedanke, dass ein Teil ihres Brückengeländers bald den Dornburger Schlossgarten verschönert, gefällt den Dorndorfern. Auch so könne die Brücke die Ortsteile auf beiden Saaleufern enger verbinden.

Die Vorstellung, dass sich auch die Planer der alten Brücke bei deren Gestaltung Anregungen von der Dornburger Schlossanlage holten, ist so abwegig nicht. Immerhin brauchten sie für ihren Entwurf nur 20 Tage, wie alten Dokumenten zu entnehmen ist. Der Bau der Brücke war dann im Juni 1892, nach nur zehn Monaten, geschafft.

Ein gutes Jahrhundert später haben Bürger und Kommune mehr als zehn Jahre um die Sanierung und die dafür nötigen Gelder gekämpft. Der Erlös des Geländerverkaufs fließt dem Eigenanteil des Brückenvereins dafür zu.

www.carl-alexander-bruecke.de