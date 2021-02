Zweite Jenaer Impfstelle ist in Betrieb gegangen

Brunhilde Hotschenreuther (81) gehörte zu den ersten Nutznießern der am Mittwoch eröffneten zweiten Jenaer Impfstelle, die sich im Garderobentrakt des Kulturtempels Volksbad befindet. Die Spritze zum Schutz vor Covid-19 setzt hier Iris Köhler, Medizinische Fachangestellte in der Stadtrodaer Chirurgie- und Chirotherapie-Praxis von Kerstin Ziegenthaler.

Hier gibt’s noch gut Luft für mehr Betrieb. So lässt sich sagen über das am Mittwoch gestartete zweite Jenaer Impfzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) im Garderobentrakt des Volksbades. „Das war mein erster Eindruck: Hier ist alles viel größer als in unserem ersten Jenaer Impfzentrum in der Lobedaer Ziegesarstraße“, sagte Cassandra Peinert-Elger.