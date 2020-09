Zweite Runde für Jenas Erotikmagazin

Jena. Das Flut-Team ist in der kommenden Woche in Jena. Sieben Frauen gehören zur die Redaktion

Jenas Erotikmagazin geht in die zweite Runde. Am 10. September 2020 veröffentlicht „FLUT – Magazin für gegenwärtige Erotik“ die zweite Ausgabe. Unter dem Titelthema „Metamorphose werden auf 140 Seiten reizende, aufwühlende und umschmeichelnde Beiträge von über 35 Künstlerinnen und Künstlern präsentiert. „Flut“ wird von Frauen herausgegeben und will vielfältige Sichtweisen auf Erotik abbilden. Bei einem Besuch in Jena werden in der kommenden Woche erstmals auch Kunstdrucke von einzelnen Motiven aus dem Heft präsentiert. Außerdem gibt es neben Stickern und Postkarten auch Zeit für Gespräche mit den Herausgeberinnen. „Flut“ ist ein Printmagazin, das sich mit dem Thema Erotik auseinandersetzt und dazu künstlerische Beiträge vereint. Initiiert wurde das Projekt 2019 durch drei junge Frauen, die sich im studentischen Umfeld der Städte Jena, Weimar und Berlin bewegen. Mittlerweile besteht die Redaktion aus sieben Frauen. Das Anliegen des Magazins ist es, auf Künstlerinnen und Künstler aufmerksam zu machen und ein Gegengewicht zum männlichen Blick auf die Erotik zu schaffen.

Das Flut-Team kommt nach Jena: Donnerstag, 10. September, 11 bis 17 Uhr Ernst-Abbe-Platz, Filmabend ab 19 Uhr am Kulturschlachthofs. Online: www.fut-magazin.de