Zweiter Bauabschnitt für Smartes Quartier Jena-Lobeda gestartet

Jena. Viele smarte Zusatzleistungen im mittleren Gebäudeteil geplant. Auf diese Vorrichtungen können sich zukünftige Mieter in Jena freuen.

Für den zweiten Bauabschnitt des Modellprojekts „Smartes Quartier Jena-Lobeda“ sind PV-Anlagen am Mieterbalkon, Telemedizin-, Teil- und Logistik-Räume sowie Mietwohnungen auf Zeit geplant. Nachdem der Großteil der Wohnungen des ersten Bauabschnitts in der Ziegesarstraße 9 und 11 bezogen ist, erstreckt sich die Sanierung nun in die Häuser 13 und 15, teilen die Stadtwerke Jena mit. Insgesamt 7 Millionen Euro investiert „Jenawohnen“ in den zweiten von insgesamt drei Bauabschnitten.

Nachdem der Großteil der Wohnungen des ersten Bauabschnitts in der Ziegesarstraße 9 und 11 bezogen ist, erstreckt sich die Sanierung nun in die Häuser 13 und 15. Foto: Anna Schroll / Stadtwerke Jena

Im mittleren Gebäudeteil ist ein Telemedizinraum geplant, der Mietern Online-Sprechstunden mit Ärzten ermöglicht. In einem zentralen Logistikraum können Paket- und Speditionslieferungen rund um die Uhr empfangen werden. Außerdem entsteht ein Teil-Raum für Mobilitätsangebote wie Elektro-Rollstühle, die sich bewegungseingeschränkte Mieter ausleihen können. Weitere Besonderheit der Ziegesarstraße 13 und 15 sind sogenannte Serviced Apartments. Insgesamt neun möblierte Wohneinheiten bieten Gästen eine Kombination aus „Wohnung auf Zeit“ und Serviceangeboten, die auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Beispielsweise können Patienten im wohnlichen Umfeld nach einem Krankenhausaufenthalt in direkter Nähe zum Uniklinikum genesen.

Tobias Wolfrum, Geschäftsführer Stadtwerke Jena: „War unser erster Bauabschnitt oft noch von der Konzeptionsphase unseres Modellprojekts geprägt, haben wir nun Praxisbezug. Die Erkenntnisse aus der Arbeit mit unseren über 35 Partnern und die Bedürfnisse unserer Mieter sind für uns Fingerzeig, welche smarten Angebote umsetzbar und gefragt sind.“

Mieter zum Teil der Energiewende machen

Aktuell wird an der Gebäudehülle die Voraussetzung geschaffen, alle Mieter zum Teil der Energiewende zu machen. Über Anschlüsse in der Wohnungsinstallation sowie Vorrichtungen an den Balkonen können Bewohner auf Wunsch eine PV-Anlage am Balkon installieren lassen und den erzeugten Strom in ihrer Wohnung verbrauchen. Das ist auch für die bereits im Quartier wohnenden Mietern möglich. Wie bereits im ersten Bauabschnitt erhalten auch die Wohnungen im mittleren Gebäudeteil eine Smart-Home-Ausstattung, über die sich Licht, Heizung und Video-Klingel steuern, die Haustür öffnen und der Energieverbrauch darstellen lassen.

Weniger, dafür größere Wohnungen

Die Anzahl der Wohnungen in der Ziegesarstraße 13 und 15 reduziert sich durch Grundrissänderungen von bisher 110 auf 88. Neben Ein- und Drei-Raum-Wohnungen schafft „Jenawohnen“ neue Vier- und Sechs-Raum-Wohnungen und trägt so dem Bedarf nach größeren Wohnraum in Jena Rechnung. Fast die Hälfte der Wohnungen ist mietpreisgebunden; die anderen Wohnungen sind freifinanziert und können ohne Wohnberechtigungsschein gemietet werden. Umgesetzt werden alle Arbeiten des zweiten Bauabschnitts von der Anlagen Service Instandhaltung (ASI). Das Jenaer Unternehmen gewann die Ausschreibung und agiert als Generalunternehmer.