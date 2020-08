Jena. Zwei Werke des Jenaer Bratschisten und Komponisten Wolfgang Breitung in Markranstädt aufgeführt.

Zwillings-Serenaden für „Julia“ und „Sylvia“ in Jena

Hört man Wolfgang Breitungs „Julia-Serenade“ op. 8, kann man kaum glauben, dass der einstige Bratschist der Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt vor wenigen Tagen seinen 81. Geburtstag in Jena gefeiert hat, so jugendfrisch klingt seine Komposition, die das Orchester des Sinfonischen Musikvereins Leipzig unter dem Dirigat von Frank Lehmann in der St. Laurentius Kirche Markranstädt eingespielt hat.