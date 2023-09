Zwischenfall bei Gedenkfeier für NSU-Opfer in Jena

Zu einem Zwischenfall kam es am Montag am Enver-Simsek-Platz in Winzerla.

Jena. Rentnerin unterbricht Veranstaltung und beschimpft den Oberbürgermeister.

Vor 23 Jahren wurde Enver Şimşek in Nürnberg ermordet. Er war das das erste Opfer der Mordserie der terroristischen Vereinigung „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU). Ihm und den anderen Opfern der rechtsextremen Terrorzelle widmete die Stadt am Montag ein ehrendes Gedenken. Dabei kam es in Winzerla zu einem Zwischenfall.

„Herr Nitzsche, wollen Sie nicht einmal was für die Rentner tun?“ blaffte eine ältere Frau den OB an. Und sie forderte den Politiker auf, auch an die von einem „Ausländer ermordete Frau“ zu erinnern. „Aber wir Deutsche sind in dem Staat ja nichts wert.“ Vermutlich spielte sie auf den Mord an einer Rentnerin in Jena-Winzerla 2019 an. OB Thomas Nitzsche (FDP) erklärte, dass die Unterbrechung mit solchen Äußerungen in diesem Rahmen unangemessen sei. Anschließend stellten die Anwesenden die Frau zur Rede. „Sie haben sich gerade als Nazi identifiziert“, sagte eine Frau. Die wütende Rentnerin verließ anschließend pöbelnd den Enver-Şimşek-Platz in Richtung Bahnhaltestelle.

Ein zentraler Platz in dem Jenaer Neubau-Wohngebiet Winzerla trägt seit September 2020 den Namen Enver-Şimşek-Platz. Zur Weihung des Platzes waren seine Witwe und Kinder nach Jena gekommen.