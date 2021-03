Zwölf Jenaer Linden bald mit neuer Adresse

J Zwölf ausgewachsene Straßenbäume ziehen von der Naumburger in die Wiesenstraße um. Mitarbeiter der Eisenberger Garten- und Landschaftsbaufirma Rosenkranz waren am Montag auch dieser Linde behilflich, die in der Wiesenstraße etwa in Höhe des Kommunalservice die Baumreihe nach Norden fortsetzt. Die Umpflanzungen erfolgen wegen der Verlängerung der Straßenbahntrasse nach Jena-Zwätzen (Himmelreich). Die Aktion hatten die Gärtner langfristig vorbereitet, indem sie Wurzelballen lange im Voraus abgruben, damit der Baum eine kompakte Wurzel bildet. Der Erhalt der Bäume war eine Forderung im Planfeststellungsverfahrens für die neue Trasse.