Aggressiver Ladendieb verletzt Supermarkt-Mitarbeiter in Mühlhausen

Mühlhausen. Ein Diebes-Duo hat sich in einem Supermarkt in Mühlhausen an den Waren bedient. Darauf angesprochen flüchtete einer der Diebe, während der zweite einen Mitarbeiter am Kopf verletzte.

Ein 24-Jähriger und sein Bekannter sind am Dienstagabend in einem Supermarkt am Kreuzgraben von einer Mitarbeiterin beim Ladendiebstahl beobachtet worden. Laut Polizei war das Duo durch die Gänge geschlendert und hatte dabei verschiedene Waren eingesteckt.

Weil sie die Ware an der Kasse nicht bezahlten, stellte ein Mitarbeiter die Ladendiebe zur Rede. Einer der Männer flüchtete daraufhin, der andere Langfinger wehrte sich und verletzte den Mitarbeiter am Kopf. Dieser musste anschließend medizinisch versorgt werden. Gegen den Ladendieb wird nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.