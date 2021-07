Frau auf E-Scooter in Mühlhausen angefahren und schwer verletzt

Mühlhausen. Ein Autofahrer hat in Mühlhausen eine Frau angefahren und schwer verletzt. Der Kiliansgraben musste teilweise gesperrt werden.

Am Mittwoch ist eine Frau in Mühlhausen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der 31-jährige Fahrer eines Ford S-Max gegen 12.45 Uhr von der Straße Unter der Linde in den Kiliansgraben auffahren und stieß dabei an der schwer einsehbaren Kreuzung mit der von rechts kommenden 43-Jährigen zusammen, die mit einem E-Scooter mit Sitz auf dem Radweg in Richtung Kreuzgraben unterwegs war.

Die Frau erlitt bei der Kollision schwere, aber nach aktuellem Stand nicht lebensbedrohliche Verletzungen, so die Polizei. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme musste der Kiliansgraben in Fahrtrichtung Erfurt teilweise gesperrt werden. Am E-Scooter und am Ford entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

