Im Unstrut-Hainich-Kreis nur noch mit triftigem Grund nach draußen

Mühlhausen. Der Unstrut-Hainich-Kreis verschärft die Corona-Beschränkungen. Wie der Eichsfeldkreis am Wochenende, so verhängt auch der Unstrut-Hainich-Kreis ab sofort eine ganztägige Ausgangssperre und schärft damit die Verordnung des Freistaats nach. Nach der gilt die Ausgangsbeschränkung zwischen 22 und 5 Uhr. Bis mindestens zum 10. Januar gilt sie ab sofort für den Unstrut-Hainich-Kreis ganztägig.

Ab sofort ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur mit Angehörigen des eigenen Haushaltes zulässig. Bisher war auch ein zweiter Haushalt erlaubt. An Beerdigungen und standesamtlichen Eheschließungen dürfen laut der Allgemeinverfügung des Landrats nicht mehr als zehn Personen teilnehmen. Auch tagsüber darf man sich nicht ohne Vorliegen „triftiger Gründe“ außerhalb des Hauses oder Grundstücks aufhalten.

Einkaufen und Bewegung an der frischen Luft sind weiter möglich

Die Verfügung erklärt, was triftige Gründe sind: der Einkauf von Dingen des täglichen Bedarfs, die Inanspruchnahme zugelassener Dienstleistungen wie Physiotherapie, die Teilnahme an Beerdigungen und standesamtlichen Eheschließungen. Auch Individualsport oder – ganz allgemein - Bewegung an frischer Luft sind möglich – allerdings nur allein oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts. Der Besuch von Schulen, Einrichtungen der Kindertagesbetreuung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, der berufsbezogenen, schulischen und akademischen Aus- und Fortbildung sowie von Kirchen und anderen Orten der Religionsausübung ist erlaubt - soweit diese derzeit überhaupt geöffnet sind.

In der am Montag von Landrat Harald Zanker (SPD) unterzeichneten Allgemeinverfügung sind auch jene Maßnahmen enthalten, die die Kreisverwaltung bereits kurz vor Weihnachten verfügt hat. Das heißt: Auch weiterhin ist auf Wochenmärkten Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen; Spezialmärkte sind verboten. Spiel- und Bolzplätze bleiben geschlossen. Von 22 Uhr bis 5 Uhr besteht ein generelles Verkaufsverbot von Alkohol. Patientenbesuche in Krankenhäusern bedürfen einer Sondergenehmigung der Klinik.

Ein weiteres Verbot trifft Silvester und Neujahr: Pyrotechnische Gegenstände dürfen im öffentlichen Raum innerhalb des Kreisgebietes nicht abgebrannt werden – wohl aber im eigenen Garten.

Sören Lamm als Leiter des Gesundheitsamtes spricht von einer „nicht extrem scharfen“ Ausgangssperre. Doch die Maßnahmen seien notwendig, um die Pandemie einzudämmen. Es könne aber niemand seriös sagen, wie stark sich die Maßnahmen auswirken werden. Lamm sieht die Region „am Gipfel der zweiten Welle“ der Corona-Pandemie angekommen.