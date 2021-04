Mehrere Feuerwehren bei Wohnhausbrand im Lengefeld im Einsatz

Lengefeld. Rund 50 Einsatzkräfte sind am Freitagabend zu einem Brand in einem Wohnhaus in Lengefeld im Unstrut-Hainich-Kreis ausgerückt.

Glimpflich endete eine Wohnhausbrand am Freitagabend in Lengefeld, Gemeinde Anrode, im Unstrut-Hainich-Kreis. Im Keller des Hauses war die Heizungsanlage in Brand geraten, woraufhin der Rauch über mehrere Etagen in das Haus zog. Die beiden Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen.

Die Feuerwehren aus Lengefeld, Bickenriede, Hollenbach, Dörna und Zella sowie Polizei und Rettungswagen waren im Einsatz mit rund 50 Kräften. Gegen 21 Uhr waren die Löscharbeiten beendet.