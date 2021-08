Reichsbürger missachten Corona-Regeln in Mühlhäuser Einkaufszentrum – Polizistin wird verletzt

Mühlhausen. Eine Gruppe von neun Personen hat in einem Einkaufszentrum in Mühlhausen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Drei Männer und eine Frau leisteten erheblichen Widerstand, wodurch eine Polizistin verletzt wurde.

Eine Gruppe von neun Personen hat am Dienstagmittag in einem Einkaufszentrum in der Burgstraße in Mühlhausen ein Polizeiaufgebot auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sie sich nicht an die vorgeschriebenen Hygieneregeln gehalten und keinen Mund-Nasen-Schutz getragen. Der Aufforderung durch den Sicherheitsdienst, diesen anzulegen, kamen sie nicht nach. Nachdem auch Ordnungsamtmitarbeiter der Stadt Mühlhausen vergeblich versucht hatten, die Vorschriften durchzusetzen, musste die Polizei einschreiten.

Die Polizisten setzen das durch einen Verantwortlichen ausgesprochene Hausverbot gegenüber den neun Personen zwangsweise durch und sie aus dem Einkaufszentrum. Dabei leisteten drei Männer im Alter von 64, 54 und 41 Jahren sowie eine Frau im Alter von 49 Jahren erheblichen Widerstand. Eine Polizistin erlitt leichte Verletzungen, als sie ein Handy sicherstellen wollte, dass die Beteiligten für Videoaufnahmen des Einsatzes nutzten.

Die Personengruppe sei der Polizei bereits bekannt. Sie ist den Angaben zufolge der Reichsbürgerbewegung zuzuordnen und nahm in der Vergangenheit an den sogenannten Hygienespaziergängen teil. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

