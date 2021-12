Strafbefehl für falschen Sozialarbeiter von Herbsleben

Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand (Symbolfoto).

Mühlhausen. Ein 31-Jähriger hatte sich mit falschen Zeugnissen auf eine Stelle in einem Jugendclub beworben. So urteilte das Amtsgericht Mühlhausen.

Wegen Betrugs und Urkundenfälschung hat das Amtsgericht Mühlhausen Hannes H. aus Erfurt verurteilt. Er hatte sich für den Jugendclub bei der Gemeinde Herbsleben beworben und wurde dort im Mai 2021 eingestellt. Nach sieben Monaten wurde der heute 31-jährige entlassen weil sich herausstellte, dass er seine Bewerbungsunterlagen gefälscht waren. Er hatte entgegen seiner Angaben keinen Studienabschluss als Sozialpädagoge und noch nicht einmal Abitur.

Weil er zu der Verhandlung am Donnerstag nicht erschien – er hatte sich wegen Urlaubs kurz vorher beim Gericht abgemeldet - erließ Richter Thomas Linß auf Antrag der Staatswaltschaft einen Strafbefehl über 30 Tagesssätze von je 250 Euro, also insgesamt 7500 Euro. Die Höhe begründete Linß auch damit, dass H. einschlägig vorbestraft ist. 2020 hatte ihn bereits das Erfurter Amtsgericht wegen vergleichbarer Taten verurteilt. Überdies muss er gut 11.000 Euro an Lohn zurückzahlen.

Gegen das Urteil kann H. Widerspruch einlegen. Dann würde der Fall erneut das Amtsgericht beschäftigen.