Unfall nach Überholmanöver – Motorradfahrer bei Mühlhausen tödlich verunglückt

Mühlhausen. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 247 ist im Unstrut-Hainich-Kreis ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Bei einem Verkehrsunfall im Unstrut-Hainich-Kreis ist Motorradfahrer aus Mühlhausen tödlich verunglückt. Der 57-Jährige erlag am Sonntagnachmittag noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte

Der Mann war den Angaben zufolge gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 247 von Höngeda in Richtung Mühlhausen unterwegs. Nachdem er mehrere Fahrzeuge überholte, wollte er sich wieder einordnen, kam dabei laut Zeugenaussagen jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend durchfuhr er einen Grünstreifen und stieß mit einem Verkehrsschild und einem Zaun zusammen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, ein Gutachter wurde zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Bundesstraße war über 90 Minuten voll gesperrt.

Zu einem weiteren tödlichen Motorradunfall ist es am späten Sonntagnachmittag in Ostthüringen gekommen. Ein 22-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit einem abbiegenden Fahrzeug und verstarb noch an der Unfallstelle

Abbiegenden Pkw überholt: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Weitere Meldungen der Polizei