69-jährige Wanderin im Landkreis Nordhausen vermisst – Wer hat diese Frau gesehen?

Ilfeld. Mit Hochdruck wird im Landkreis Nordhausen nach einer Vermissten gesucht. Dabei sind auch Spezialhunde und ein Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Seit Sonntagnachmittag wird die 69-jährige Gisa Kempa aus Helbra, aus dem Landkreis Mansfeld Südharz vermisst. Die Rentnerin beabsichtigte laut Polizei eine Wanderung in Ilfeld, Dreitälerblick. Angehörige hatten gegen 14.15 Uhr letztmalig per Handy Kontakt zur Vermissten. Zu diesem Zeitpunkt soll sie sich an der Gaststätte Netzkater aufgehalten haben.

Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber und Spezialhunde eingesetzt wurden, fehle von der Frau bislang jede Spur. Am Montagmorgen werde die Suche fortgesetzt – ebenfalls mit Spezialhunden und Hubschrauber sowie einer Drohne.

Foto: Polizei

Frau Kempa ist 1,70 m groß, schlank und trägt kurze, glatte Haare. Sie ist Brillenträgerin. Sie müsste mit einer dunkelblauen Windjacke bekleidet sein und einen blau, grauen Rucksack bei sich haben. Wer hat die Wanderin gesehen oder kann Angaben zu deren Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei