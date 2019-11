Bau der Laugetrasse bei Friedrichsrode nimmt Fahrt auf

Größer noch als eine nebenstehende Linde ist der Bohrturm: Wer den Südharz dieser Tage aus Richtung Kyffhäuserkreis anfährt, wird in Friedrichsrode ins Staunen geraten: Große Technik säumt den Straßenrand des kleinen Dörfchens. Wie sich von Bürgermeisterin Christiane Wiesemann erfahren lässt, sind das Vorbereitungen für die geplante Laugenleitung von Menteroda ins Laugenstapelbecken bei Wipperdorf. Von Sollstedt nach Wipperdorf liege bereits eine Leitung, weiß die Bürgermeisterin zudem.

Mehr Details zum Zweck des Turms am Zugang zum Helbetal lassen sich von André Baumann erfahren. Der ist Bauleiter der G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft aus Freiberg und für das Projekt in Friedrichsrode zuständig. Demnach arbeite sein Team an einem Sicherungsschacht: Betonschutzwände sollen den rund zehn bis zwölf Meter tiefen Schacht stabilisieren, erläutert er. Der geplante Schacht ist nur ein Teilabschnitt eines weitaus größeren Projekts (TA berichtete): Vorgesehen ist der Bau einer in Summe etwa 13,5 Kilometer langen Abwasserleitung von der Kali-Halde in Menteroda (Unstrut-Hainich-Kreis) bis zum zentralen Laugenstapelbecken in Wipperdorf. Den Segen für den Bau der Trasse hatte es dieses Jahr im Mai durch das Landesbergamt gegeben, „nach einem fast vier Jahre dauernden, intensiven und umfangreich abgestimmten Planungs- sowie Genehmigungsprozess“, wie die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) in einer Pressemitteilung erklärte. Die LMBV zeichnet für das Projekt verantwortlich.

Trasse soll bis 2020 fertig sein

Nötig ist die Laugenleitung, weil auf der Halde in Menteroda etwa 41 Millionen Tonnen an Rückständen aus dem Kalibergbau, insbesondere Steinsalz, lagern. Diese Rückstände würden laut LMBV durch Niederschläge ausgewaschen, dürfen aber nicht in umliegende Gewässer eingeleitet werden. Bislang wird das Abwasser in das 1996 stillgelegte Kalibergwerk Volkenroda eingeleitet. Der Hohlraum der Grube fasse aber nur noch bis Ende 2020 Lauge. Bis dahin soll die Inbetriebnahme der Leitung nach Wipperdorf erfolgen. Die Arbeiten für die Trasse hatten schon Ende Mai begonnen. Damals wurden der LMBV zufolge Arbeiten für Wege-, Straßen- und Gewässerquerungen im Horizontalbohrverfahren aufgenommen. Im Anschluss werden die eigentlichen Leitungsverlege-Maßnahmen folgen. Zudem habe das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege mit den bauvorgreifenden archäologischen Untersuchungen um Holzthaleben im benachbarten Kyffhäuserkreis begonnen.

Welche Arbeitsschritte im Landkreis Nordhausen als nächstes auf der Agenda stehen, war am Donnerstag noch nicht von der Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft zu erfahren.