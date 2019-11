Bleicherodes Second-Hand-Laden muss schließen

Das Geschäftsleben der Bleicheröder Innenstadt erlebt einen weiteren Aderlass: Zum Ende des Monats schließt der erst im Sommer vorigen Jahres eröffnete Second-Hand-Laden in der Hauptstraße. Mit Wehmut in der Stimme berichtet Anica Wesenberg über diesen Schritt: Nach der Geburt ihres Sohnes habe die 36-Jährige aus Wipperdorf die Idee zum Ladenkonzept gehabt: „Vieles war einfach zu schade zum Wegwerfen. Und so geht es ja sicher vielen anderen Müttern auch.“ Zudem habe sie Arbeitgeberin sein wollen für Mütter wie sie. Deshalb habe sie beispielsweise eine Angestellte mit 30-Stunden-Woche, und das zu familienfreundlichen Zeiten, wiederholt sie ihren Ansatz, der zunächst in einem Laden an der Schäferkreuzung und schließlich knapp unterhalb vom Rathaus mündete.

Doch genau diese Lage sei am Ende das Zünglein an der Waage gewesen nun dicht zu machen. „Je näher man dem Rathaus kommt, umso teurer die Mieten und schwieriger für Einzelhändler“, hat Wesenberg beobachtet. Der Passantenstrom durch die Märkte um den Zierbrunnen schaffe es nicht die Hauptstraße hoch. Geringe Umsätze kollidieren so mit ihren Personalkosten. Auch Nebeneinkünfte durch Ebay und das Angebot des Vermieters, weniger für die Räumlichkeiten zu verlangen, können diese Spirale nicht aufhalten, fürchtet Wesenberg nun und hat für ihren letzten Tag, den 29. November, einen großen Schlussverkauf angesetzt. Sie und eine ihrer Angestellten fallen derweil weich: Mit ihrem in Wipperdorf gegründeten Dienstleistungsservice geht Wesenberg immerhin schon ins zehnte Jahr. Anders als der Laden sei das eine Erfolgsgeschichte: Das anfänglich als Büroservice gegründete Unternehmen habe sich zum Dienstleister für Reinigungs- und Grünpflegearbeiten sowie Kurier- und Winterdienste entwickelt und bringe nun bereits sechs Angestellte in Lohn und Brot, freut sich Wesenberg über das anstehende Jubiläum.