Unfall am Stauende Drei Lkw auf A38 ineinander gefahren – eine Person verletzt

Nordhausen Nach einem Unfall mit drei Lkw ist die A38 zwischen Bleicherode und Nordhausen gesperrt.

Bei einem Unfall an einem Stauende auf der Bundesautobahn 38 zwischen Bleicherode und Nordhausen in Fahrtrichtung Leipzig sind drei Lkw ineinander gefahren.

Aufgrund des Unfalls in der Nacht zum Donnerstag ist die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Großwechsungen und Nordhausen-West zunächst gesperrt, wie die Polizei Thüringen mitteilte. Vermutlich sei der hinterste Lkw am Ende des Staus auf den vorherigen Lkw gefahren und habe so die drei Fahrzeuge ineinander geschoben.

Eine Person sei dabei verletzt worden, weitere Ermittlungen dauerten an.

