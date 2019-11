Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kurzroman feiert zu Auleber Kulturtagen Premiere

Seinen regionalen Kurzroman wird Schriftsteller Stephan Gräfe, der für zwei Monate im Rahmen eines Stipendiums in dem Europadorf lebte, im Rahmen der Auleber Kulturtage am 21. November vorstellen. Beginn ist 19 Uhr. Danach folgen Gesangseinlagen des Auleber Projektchores sowie eine Ausstellung, die Gräfe in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten erarbeitet hat. Das dreitägige Event für Kulturinteressierte beginnt einen Tag zuvor mit einer Andacht ab 14.30 Uhr und anschließendem Kaffeenachmittag sowie einem Vortrag über das älteste Dorf Thüringens durch Heringens Schlossmuseumsleiterin Mirjana Ćulibrk ab 19 Uhr im Auleber Luthersaal. Am 22. November enden die Auleber Kulturtage mit einer Weinprobe um 19 Uhr im Schlosskeller.