Mit Kies beladener Lkw landet bei Unfall im Kreis Nordhausen in Vorgarten – Fahrer verletzt

Glück im Unglück hatte am Montagmorgen ein Ehepaar in Kleinwechsungen (Landkreis Nordhausen). Gegen 4.15 Uhr war ein mit Kies/Splitt beladener Lkw auf der Hauptstraße aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, fuhr durch den Straßengraben und stürzte danach in den Vorgarten eines Wohnhauses. Dabei verfehlte der Lastwagen das Haus nur um wenige Meter. Die Anwohner des Hauses hatten den Knall zunächst noch für Gewittergeräusche gehalten und realisierten erst später, was wirklich geschehen war.

Die Feuerwehr musste den leicht verletzten Lkw-Fahrer aus seinem Fahrerhaus befreien. Im Anschluss wurde gemeinsam mit einer im Ort mit Baumaßnahmen beschäftigten Baufirma der Kies aus dem Sattelauflieger entfernt. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die Ortsdurchfahrt voll gesperrt.

Zur Zeit werde geprüft, wie viel Kies geladen war und ob eine Ausnahmegenehmigung zur Befahrung der Straße vorgelegen habe. Zur Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt.