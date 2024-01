Wegen eines ausgelösten Alarms in einem Lebensmittelmarkt in Nordhausen kam die Polizei zum Einsatz (Symbolbild).

Alarm wurde ausgelöst Polizeieinsatz: Mann in Supermarkt in Nordhausen eingeschlossen

Nordhausen Unbemerkt ist in Nordhausen ein Mann in einem Supermarkt eingeschlossen worden. Als der Unbekannte den Markt verlassen wollte, löste er den Alarm aus.

Am Dienstagabend gegen 23.45 Uhr verständigte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei in Nordhausen, weil es einen ausgelösten Alarm in einem Supermarkt gab. Es stellte sich heraus, dass sich ein Mann unbemerkt in dem Lebensmittelmarkt hatte einschließen lassen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, löste er den Alarm aus, als er den Markt verlasen wollte. Auf seiner Flucht beschädigte er Scheiben im Eingangsbereich und verursachte einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts gestohlen.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

