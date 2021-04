Radler (14) übersieht im Kreis Nordhausen eine Bikerin

Neustadt/ Harz Motorradfahrerin stürzt bei Unfall in Neustadt/ Harz gestürzt.

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 16.50 Uhr, leicht verletzt worden. Das erklärte die Polizei in Nordhausen. Die 42-Jährige war mit ihrer Ducati die Osteröder Hauptstraße unterwegs in Richtung Neustadt und hatte Vorfahrt. An der Einmündung zur Osteröder Siedlung kam es zum Zusammenstoß mit einem 14-jährigen Radfahrer, der von der Siedlung nach links auf die Hauptstraße abbiegen wollte. Die Motorradfahrerin stürzte, der Jugendliche blieb unverletzt.