Tipps für das Wochenende im Südharz

Breakdance der Zappelinis

„Unbreakable“ – so heißt die aktuelle Breakdance-Show des Zirkus Zappelini. Zu dieser ist jeder Neugierige am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr im Theater unterm Dach willkommen. Packende Hip-Hop-Beats treiben die jungen Akrobaten über die Bühne. Ihre elastischen Körper wirbeln über den Boden, verbinden die einzelnen Figuren fließend.

Auf Tour mit dem Nachtwächter

Nordhausen. Der Nordhäuser Nachtwächter gibt am Freitag, 15. November, bei einer besonderen Stadtführung Einblicke in die Geschichte der freien Reichsstadt. Auch vermittelt er eine Ahnung vom Lebensgefühl der Stadtmenschen im Spätmittelalter sowie in früher Neuzeit. Treffpunkt ist um 18 Uhr der Roland am Rathaus.

Kammerkonzert im Schloss

Heringen. Mit „Die Winterreise“ ist das 2. Kammerkonzert des Loh-Orchesters am Freitag, 15. November, im Schloss Heringen überschrieben. Dieses beginnt um 19 Uhr im Bankettsaal. Werke von Mozart, Haydn, Mendelssohn, Schubert, Brahms und vielen mehr erklingen.

Tag der offenen Tür I

Nordhausen. Am Samstag von 9 bis 12 Uhr öffnet die Pro-Vita_Akademie in der Geschwister-Scholl-Straße für alle Interessierten ihre Türen. Sie können sich aus erster Hand über die vielfältigen und modernen Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Schüleraktionen treten neben individuelle Beratungsangebote und Infostände.

Herbstbasar

Uthleben. Am Freitag von 16 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr gibt es in der Festhalle „Bürgertreff“ im Helmepark am Sportplatz einen Kindersachenbasar für Herbst- und Winterkleidung. Verkauft werden Kindersachen ab Größe 50 bis 164, Schuhe, Spielzeug, Bücher und Babyausstattung. Erlöse kommen dem Kindergarten zugute.

Tag der offenen Tür II

Nordhausen. Die Bertolt-Brecht-Schule öffnet am Samstag von 10 bis 13 Uhr ihre Türen. Es ist Zeit für Gespräche rund um das Thema Schule, es wird gebastelt, gesungen und in der Turnhalle gespielt. Auch Informationen zum Anfangsunterricht, zu den Lehr- und Lernmaterialien und zur Hortbetreuung erhalten interessierte Eltern. Zukünftige Schulkinder können Unterrichts- oder Freiarbeitsmaterialien ausprobieren.

Tage der Handarbeiten

Nordhausen. Am Samstag und Sonntag stehen zwischen 10 und 17 Uhr im Museum Tabakspeicher Handarbeiten im Mittelpunkt. Vorgeführt werden die historischen Kunsthandwerke Spinnen, Schauklöppeln, Hardanger und Patchwork. Wer Lust hat, kann selbst ein Spinnrad antreiben und das Spinnen ausprobieren.

Kabarett

Nordhausen. „Feier-Abend! Büro und Bekloppte“ heißt das Programm der Kabarettistin Andrea Volk, das diese am Samstag ab 19 Uhr im Bürgerhaus präsentiert. Es wird urkomisch und bitterernst zugleich.

Volkstrauertag

Nordhausen. Anlässlich des Volkstrauertages lädt die Stadt am Sonntag um 12 Uhr zum Gedenken und zur Kranzniederlegung am Gedenkstein für die Opfer der Kriege und Gewaltherrschaft auf dem Hauptfriedhof ein.

Heinz-Ehrhardt-Abend

Nordhausen. In einem Gastspiel bringt das Rudolstädter Theater am Sonntag um 14.30 Uhr den Heinz-Erhardt-Abend „Danke für das Geräusch“ auf die Theaterbühne. Zu erleben ist ein tollkühner Versakrobat mit musikalischem Geschick.

Klavierkonzert

Sülzhayn. 30 Eleven der Klavierlehrerin Simona Natu gestalten am Sonntag im Mehrgenerationenhaus ab 15 Uhr ein Konzert. Unter dem Motto „Eine musikalische Weltreise am Klavier“ erklingen klassische Stücke, Filmmusik aus „Schindlers Liste“, Jazz,, Blues, Boogie, Gospel und Weltmusik.

Russische Lieder

Trebra. Das russische Männervokalensemble „Belomir“ tritt am Sonntag ab 15 Uhr in der Kirche auf. Die fünf professionellen Sänger warten mit Gesängen der russisch-orthodoxen Kirche, russischen Volksweisen und Balladen auf. Auch Kreiskantorin Margarita Yeromina singt.

Benefizkonzert

Bleicherode. Ein Konzert zugunsten einer erkrankten Sängerin aus den eigenen Reihen veranstaltet die St.-Marien-Kantorei am Sonntag ab 18 Uhr in der Kirche. Zu den Mitwirkenden gehören das Männervokalensemble „Belomir“, Jugendliche vom Schiller-Gymnasium, ein Kinderchor sowie Kantorin Margarita Yeromina.

Literaturkreis

Niedersachswerfen. Leben und Werk Theodor Fontanes stehen am Sonntag im Mittelpunkt des Literaturkreises, der sich ab 19 Uhr im Pfarrhaus trifft.

Tangomesse

Nordhausen. „Kantorei trifft Tango“ heißt es am Sonntag ab 19 Uhr in der Blasiikirche. Die Kantorei und das Orchester spielen Palmeris Tangomesse, Brandenburgs „Pater noster Tango“ sowie Vivaldis Doppelkonzert für zwei Celli.