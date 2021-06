Über 30.000 Euro Schaden nach Brand wegen Feuerschale in Garage

Nordhausen. Beim Brand einer Garage in Nordhausen ist hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei hat auch schon eine Verdacht, wie es dazu kommen konnte.

Bei einem Garagenbrand in Nordhausen ist ein Sachschaden in Höhe von mehr als 30.000 Euro entstanden. Die Garage neben einem Wohnhaus fing am späten Montagabend Feuer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Brandursache war demnach vermutlich fahrlässige Brandstiftung. Eine zuvor genutzte Feuerschale geriet dabei in Brand. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer darin zuvor nicht ausreichend gelöscht wurde. Die Flammen griffen auf die gesamte Garage und das darin stehende Auto über. An letzterem entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

