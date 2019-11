Nicht nur die Niedersachswerfer Ortsbürgermeisterin Katrin Schönemann (BF-UWL) beklagt sich über zunehmenden Vandalismus in ihrem Ort. Auch ihre Kollegin Petra Gerlach (BF-UWL) hat das gleiche Problem in Ilfeld. „Unbekannte haben im Kurpark Steine in den Brunnen geworfen und Koniferen herausgerissen“, nennt die Ortschefin einige Beispiele.