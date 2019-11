Gerhard Mackensen beim Aufbau seiner Ausstellung „Jetzt und hier“ in der Galerie der Kreissparkasse in Nordhausen.

Werkschau zum 70. Geburtstag Mackensens in Nordhausen

Die Zeit rast, die Menschen rasen mit. Einen Moment inne halten – jetzt und hier! Der in Nordhausen geborene und seit 2008 in Sondershausen lebende Künstler Gerd Mackensen hat dies immer wieder in seinem Leben getan. Anlässlich seines 70. Geburtstages vergangene Woche werden in der Galerie der Nordhäuser Kreissparkasse unter dem Titel „Jetzt und hier“ etwa 25 Malereien auf Leinwand und Arbeiten auf Papier zu sehen sein. Das unmittelbare Entstehen abstrahiert das „Jetzt“, das „Hier“ spiegelt das Umgebende, die Wirklichkeit wider. Zur Vernissage am Dienstag um 18 Uhr sind alle Kunstinteressierten in die Galerie der Kreissparkasse eingeladen. Zu sehen ist die Ausstellung mit überwiegend aktuellen Werken bis zum 31. Januar 2020.