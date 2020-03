1,7 Millionen für Schule in Pößneck-Ost

Der Pößnecker Stadtrat hat den Kreistag Saale-Orla nach einem entsprechenden FDP/FW/FFW-Antrag mit einem Mehrheitsbeschluss aufgefordert, die Sanierung der Grundschule Pößneck-Ost in eine vom Kreistag zu beschließende Schulinfrastruktur-Prioritätenliste des Saale-Orla-Kreises aufzunehmen.

Das passte gut, ist doch der Stadtrat vor seiner Sitzung von der Elternvertretung der Schule zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen worden, um sich ein Bild vom Erneuerungsbedarf zu machen. Dieser Aufgabe nimmt sich heute der Technische Ausschuss des Stadtrates nichtöffentlich an.

Die Kreisverwaltung ist sich des Handlungsbedarfs in der größten Grundschule der Region augenscheinlich bewusst und teilte am Dienstag auf Nachfrage mit, dass für die brandschutz- und elektrotechnische Sanierung der Einrichtung insgesamt 1,7 Millionen Euro reserviert seien, die bis 2024 verbaut werden sollen.

In diesem Jahr sollen erst einmal 50.000 Euro in Planungen investiert werden. „Die Teilsanierung dieser Pößnecker Grundschule gilt aktuell als eine der wichtigsten Schulinvestitionen“, so das Landratsamt.