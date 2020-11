100.000 Euro für Sanierung der Straßenbrücke Pößneck-Köstitz

Auf der Bundesstraßenbrücke in Höhe Pößneck-Köstitz gilt mindestens noch vier Monate, schlimmstenfalls noch ein knappes halbes Jahre Tempo 30. Die Sanierung defekter Brückenteile ist jetzt vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Region Ost, besser bekannt als Straßenbauamt Ostthüringen, bundesweit ausgeschrieben worden. Das bestätigte Sachbereichsleiter Thomas Plötner in Vertretung des Regionalleiters.

Instandzusetzen ist die sogenannte Fahrbahnübergangskonstruktion am östlichen Ende der Brücke. Solche Bauteile stellen „den Übergang von der normalen Straße zum Brückenbauwerk dar“, erläuterte Plötner. Eine Übergangskon-struktion „übernimmt den Ausgleich der Dehnungen des Brückenbauwerkes infolge der Temperaturschwankungen“, führte er aus.

Sanierung beginnt frühestens im Januar

Der Bogen über der Jenaer Straße und Orlabahn dehnt sich demnach bei Hitze etwas, um bei Minusgraden ein wenig zu schrumpfen, was dank der Übergangskonstruktion kein Fahrer merke. Auch durch plötzliche oder anhaltende Verkehrsbelastungen könne es zu Verformungen des Viaduktes kommen. Der voraussichtliche Dehnweg beziehungsweise die Größe des Spalts zwischen Straße und Brücke werde je nach den Temperaturen berechnet, bei welchen etwa die Verankerungen eingebaut werden.

Randprofile und Abdeckbleche der 1999 errichteten Brücke seien in einem desolaten Zustand, heißt es in einer offiziellen Beschreibung des Projektes. Die sogenannten Dilatationsstöße, auch Dehnungsfugen genannt, seien komplett abgenutzt. Diese von Laien kaum wahrgenommenen Elemente seien komplett zu ersetzen.

Welche Firma das machen wird, werde im Dezember feststehen. Die sei dann verpflichtet, den Auftrag zwischen Anfang Januar und Ende April 2021 auszuführen.

Schneller ginge nur unter Vollsperrung

Die Instandsetzungen sollen in zwei Abschnitten bei jeweils halbseitiger Sperrung der Brücke geleistet werden. Der Verkehr soll ampelgeregelt an der Baustelle vorbei geleitet werden. Pro Abschnitt sei mit einer Bauzeit von drei bis vier Wochen zu rechnen.

Geht das wirklich nicht schneller? „Doch“, antwortet Thomas Plötner. Dafür müsste aber die Bundesstraße im Bereich der Brücke komplett gesperrt werden.

Der Durchgangsverkehr würde dann wohl ab Abzweig Pößneck-Ost durch die Neustädter Straße bis zur AOK rollen, sich dann weiter durch die Saalbahnstraße und Im Tümpfel bis zum Abzweig Im Lutschgen der Bundesstraße zwängen. Das wiederum sei weder den städtischen Straßen noch den Anwohnern zuzumuten.

Ortskundige dürften diesen Schleichweg von vornherein oder bei erkennbar längeren Staus vor der Brücke trotzdem nutzen. Mangels Kontrollen hält sich ja auch nur eine Minderheit der Fahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzungen von teils 30 km/h (östlicher Bereich der Brücke), teils 50 km/h (westlicher Bereich).

Schäden vor einem knappen Jahr festgestellt

Die Schäden an der Fahrbahnübergangskonstruktion wurden Ende des vergangenen Jahres festgestellt. Daraufhin wurden aus Verkehrssicherheitsgründen, vor allem zur Vorbeugung von Schäden an Fahrzeugen, Tempo 30 angeordnet. Normalerweise kann der Bundesstraßenabschnitt zwischen Pößneck-Ost und dem Ortseingangsschild am Lutschgenparkplatz mit 70 Kilometerstunden befahren werden.

Für die Sanierung der Rille hat das Straßenbauamt Ostthüringen 100.000 Euro eingeplant, so Plötner auf Nachfrage. Erst das Ausschreibungsergebnis wird zeigen, ob diese Summe reicht.

Abfangnetze oder ähnliche Vorrichtungen zum Schutz des Verkehrs in der Jenaer Straße und auf der Orlabahn werden nicht unter die Baustelle gespannt. Es sei nicht damit zu rechnen, dass etwas von der Brücke fallen werde.

