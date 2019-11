100 Interessierte spüren der DDR-Geschichte in Pößneck nach

„Ich finde die Geschichte in Pößneck echt spannend und spektakulär. Die Montagsdemos auf dem Marktplatz und die Flucht mit dem Ballon“, sagt der 14-jährige Paul Mühlenberg aus Ranis. Er ist einer der wenigen jungen Teilnehmer des Streifzugs zu den Schauplätzen der DDR-Geschichte durch Pößneck, die den damaligen Staat nur noch aus den Erzählungen der Eltern und den Geschichtsbüchern kennt. Anlässlich der politischen Wende und des Mauerfalls vor 30 Jahren spüren Stadtführerin Dagmar Ritter, Kulturamtsleiterin Julia Dünkel und Petra Wetzel anhand von zehn ausgewählten Stationen im Stadtgebiet Pößneck DDR- und Wendehistorie nach. Am Samstagabend zeigte das Schützenhaus als krönenden Abschluss den Film „Ballon“ von Michael „Bully“ Herbig, bei dem Wetzel Rede und Antwort steht.

Der 14-jährige Paul und sein Zwillingsbruder Niklas haben von ihrer Geschichtslehrerin von dem Rundgang erfahren und nehmen auch Mutter Anja mit. „Einer muss die Jungs ja nach Pößneck fahren“, wie sie Augenzwinkernd sagt. In der Schule werde dieser Tage viel über die Wendezeit erzählt. Bemerkenswert findet Paul, dass zeitweilig bis zu „5000 Menschen an den Montagsdemos auf dem Markt“ teilnahmen, wie es im Vortrag heißt. Anja Mühlenberg war zehn Jahre alt zur Wende, sie erinnert sich, dass es eine aufregende Zeit gewesen war: „Ein paar Tage nach der Grenzöffnung reisten wir nach Kronach und nahmen das Begrüßungsgeld auch gern mit“, sagt mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Gedanken an die Ausreise

Auf dem Schulhof des Gymnasiums Am Weißen Turm informiert Stadtführerin Dagmar Ritter über das Schulwesen der DDR. Foto: Marcus Cislak

Silke Borzutzki war zum Mauerfall 24 Jahre alt, ihr Kind war zwei. Sie und ihre Ehemann hätten mit dem Gedanken gespielt, Thüringen in Richtung der alten Bundesländer zu verlassen, aber „mein Mann kannte die sogenannten Auffanglager bei Hof, das wäre mit unserem Kind nicht zumutbar gewesen“, sagt sie. Man war zwar euphorisiert über die sich damals überstürzenden Nachrichten, doch langjährige Freunde, die ihr Glück wegen der offenen Grenzen woanders suchten, hinterließen schmerzliche Lücken. „Ich bereue die Entscheidung nicht, dageblieben zu sein“, sagt sie.

Auch Petra Wetzel, die die spektakuläre Ballonflucht über die deutsch-deutsche Grenze wagte und schließlich auch gelang, bereut die Entscheidung ebenso wenig. „Ich fühle mich als fränkische Thüringerin, an eine Rückkehr denke ich nicht“, sagt sie. Sie bezeichnet zwar Thüringen, speziell Pößneck, als ihre Heimat, doch der Kontakt riss nie ab, beziehungsweise baute sich nach der Wende erst wieder so richtig auf. Mehrmals im Jahr sei sie in ihrer alten Heimat und „lacht und weint mit den damaligen Klassenkameraden“, wie sie sagt. Wie Lutz Kolb, der neben ihr saß. „Ich habe sie oft geärgert“, erinnert er sich. Er grübelt und meint unsicher: „Kann das sein, dass wir im kommenden Jahr sogar 50-jähriges Klassentreffen haben?“

Erinnern an Haarschneideaktion

In der kürzlich verkauften Doppelhaushälfte (links) bauten die Familien Strelzyk und Wetzel damals den Ballon, mit dem sie die innerdeutsche Grenze überflogen, fertig. Foto: Marcus Cislak

Neben der Wende vor 30 Jahren und der Ballonflucht vor 40 Jahren, erinnerte Pößnecks Kulturamtsleiterin Julia Dünkel an die sogenannte Haarschneideaktion vor 50 Jahren. „Die Kreisleitung wollte für Ordnung sorgen und am 21. Oktober begrüßten die in zivilgekleideten Mitarbeiter der Polizei und Staatsschutz junge langhaarige Männer mit dem Angebot eines freiwilligen Haarschnitts“, erzählt sie mit vorsichtigen Worten. 37 Personen folgten dem zwanghaften Drängen der Staatsmacht, 16 in Neustadt und 14 in Triptis. Die jungen Erwachsenen lehnten sich 1969 an die westliche Mode an und sicherlich auch dem Protest der sogenannten 68er. Daraufhin folgten für damalige Verhältnisse ungewohnte öffentliche Proteste auf dem Pößnecker Markt, bis die Polizei am 24. Oktober einschritt. Etliche Demonstranten wurden verhaftet, in Einzelzellen untergebracht und ebenfalls Zwangshaarschnitten unterzogen, zitiert Dünkel Zeitzeugenberichte aus einer Pößnecker Podiumsdiskussion von 2013. Die umstrittenen und überzogenen Maßnahmen hätten DDR-weit für Aufsehen gesorgt, so dass das Berliner Zentralkomitee gar eine Rüge gegen die regionalen Machthaber erteilte.