Mitarbeiterin Lilian Seidler platziert die Ausstellung in der Breiten Straße in Pößneck.

„Mehr als einmal pro Stunde wird in Deutschland eine Frau durch ihren Partner gefährlich körperlich verletzt.“ – „Mehr als zwei Drittel der Opfer von Gewalt in der Partnerschaft in Deutschland sind weiblich.“ – „Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau an geschlechtsspezifischer Gewalt.“ – „Nur ca. 15 Prozent der Vergewaltigungen in Deutschland werden angezeigt.“