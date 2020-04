Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

110 Masken an die Feuerwehren der Stadt Gefell gespendet

Stellvertretend für die Feuerwehrleute der Einheitsgemeinde Gefell nahmen am Freitag Stadtbrandmeister Mark Militzer, dessen Stellvertreter Toni Hammerschmidt und Wehrleiter Michael Militzer insgesamt 110 selbst genähte Mund-Nase-Masken in Mödlareuth in Empfang und verteilten sie noch am selben Tag an die Einsatzkräfte. Die Schutze haben Angelika Hackl und Eleonore Vogt, Inhaberin des Gasthauses „Zum Grenzgänger“ in Mödlareuth, in ehrenamtlicher Arbeit genäht. „Das Material haben wir zum Großteil von einheimischen Sponsoren bekommen“, sagt Vogt dankbar.

„Da das Gasthaus leider auch von den Einschränkungen betroffen ist, nutzten sie die Zeit um in Eigenregie Masken herzustellen. Bereits über 500 dieser Art wurden so in vielen Stunden zusammengenäht“, weiß Hammerschmidt. Der stellvertretende Ortsbrandmeister erklärt erfreut: „Die Masken sollen unsere Kräfte im Einsatzfall von einer Infektionsübertragung untereinander bewahren und so zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft beitragen.“