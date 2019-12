Pößneck/Erfurt. Der Großteil wird in der Landwirtschaft als Dünger verwertet

1112 Tonnen Klärschlamm im Landkreis entsorgt

Insgesamt 1112 Tonnen Klärschlamm aus der biologischen Abwasserbehandlung von kommunalen Kläranlagen wurden im Jahr 2018 im Saale-Orla-Kreis entsorgt. Das geht aus einer Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik hervor. 2017 waren es 1193 Tonnen, ein Rückgang um knapp sieben Prozent. Der größte Teil – 764 Tonnen, das sind knapp 69 Prozent – wurde dabei im Rahmen der stofflichen Verwertung entsorgt. Die übrigen 348 Tonnen wurden der thermischen Entsorgung zugeführt, ergo verbrannt. Während im Saale-Orla-Kreis die Verwertung des Klärschlamms ausschließlich durch Ausbringung als Dünger in der Landwirtschaft erfolgte, wurde thüringenweit der größte Teil des Klärschlamms (42,8 Prozent) bei landschaftsbaulichen Maßnahmen, zum Beispiel bei der Rekultivierung oder Kompostierung, verwertet. Mit 40,8 Prozent hat die thermische Entsorgung in Thüringen 2018 weiter an Bedeutung gewonnen, heißt es weiter. Im Jahr 2018 wurden landesweit 2149 Tonnen Klärschlamm mehr als im Vorjahr mitverbrannt. Die Statistiker weisen darauf hin, dass es sich hierbei um die Trockenmasse des Klärschlamms handelt, das heißt die Klärschlammmasse ohne Wasseranteil.

Laut Statistischem Bundesamt ist die Entsorgung von Klärschlamm auf Deponien bereits seit dem 1. Juni 2005 nicht mehr zulässig.