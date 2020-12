1350 Euro für Orgelgehäuse in Öpitz gesammelt

Pößneck. Der Ortschronist des Pößnecker Stadtteils Öpitz, Bernd Wagner, übergab an Heiligabend der Pfarrerin des Kirchengemeindeverbands (KGV) Krölpa-Öpitz, Ute Thalmann, eine Spende über 1350 Euro. Er sammelte übers Jahr von privaten Gebern und Unternehmen aus dem Stadtteil eine stattliche Summe zusammen, um dem Gehäuse der sanierten Orgel einen frischen Farbanstrich zu ermöglichen. Bereits im vergangenen Jahr hat Wagner 500 Euro der Pfarrerin überreicht, welche aus den Veranstaltungen im Rahmen der Vortragsreihe „Oepitz Querbeet“ stammen.



Pfarrerin Thalmann zeigte sich von dem ehrenamtlichen Engagement des Öpitzers begeistert und will sich demnächst um die Erstellung der Förderanträge kümmern, mit deren Hilfe das Projekt umgesetzt werden soll. „Wir stehen in Kontakt mit der Denkmalbehörde, um über die Farbgebung zu beraten und weitere Schritte zu besprechen“, sagt sie. Es werde noch ein Konzept zu erstellen sein, damit das von 1819 stammende Instrument eines unbekannten Erbauers in seiner Gesamtheit wieder erstrahlen kann.



Die denkmalgeschützte Orgel wurde anlässlich des 250. Jubiläums des Gotteshauses saniert. So wurde das Tasteninstrument 2015 für 18.000 Euro auf Vordermann gebracht. Mit Hilfe von Spenden, Förder- und Eigenmitteln finanzierte man das Projekt. Das sei damals schon schwierig gewesen, so dass bei einer benachbarten Kirchgemeinde ein Darlehen aufgenommen werden musste. „Das wurde in diesem Jahr abgetragen“, weiß Ute Thalmann. Der Kostenrahmen war vor fünf Jahren derart knapp bemessen, dass das Gehäuse der Orgel nicht aufgearbeitet werden konnte. Doch mit derzeit 1850 Euro an Spendengeldern, sei ein großer Schritt getan, um dies bald noch angehen zu können. Auf der Wunschliste steht außerdem noch die Erneuerung des Außenputzes des Gotteshauses, ergänzt Thalmann.



Vor wenigen Tagen konnte noch ein kleines, aber feines Herzensprojekt von Bernd Wagner umgesetzt werden: Die von ihm verfasste Kirchenchronik ist ab sofort im Eingangsbereich auf vier Tafeln für jedermann sichtbar zum nachlesen angebracht worden.