149 Einsätze: Triptiser Feuerwehr hatte 2019 viel zu tun

Zu 149 Einsätzen sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Triptis im vergangenen Jahr gerufen worden. Diese Bilanz zog Uwe Eitner, Stadtbrandmeister von Triptis, am Samstagabend während der diesjährigen Jahreshauptversammlung. Damit musste die Wehr 25 Mal weniger ausrücken, als das noch im Jahr 2018 der Fall gewesen war.

Auch wenn die Zahl der Einsätze leicht zurückgegangen ist, liegt ein anspruchsvolles Jahr hinter den Triptiser Feuerwehrleuten. So gehörten unter anderem Verkehrsunfälle, Autobrände, ein Chloraustritt im Triptiser Freibad und auslaufender Diesel eines Transport-Lasters der US Armee auf der Autobahn 9 zu den zu bewältigenden Aufgaben.

Eine besondere Herausforderung stellte im vergangenen Jahr der Waldbrand auf einer Fläche von 15 Hektar am Heinrichstein bei Saaldorf dar, bei dem die Kameraden aus Triptis sowie Pillingsdorf/Burkersdorf und Mittelpöllnitz insgesamt rund 650 Einsatzstunden leisteten. „Ein solcher Katastropheneinsatz ist nicht alltäglich, daher ist es aller Ehren wert, wie die Kameraden diesen durchgeführt haben“, betonte Uwe Eitner.

Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Triptis am Samstagabend. Foto: Foto: Theresa Wahl

Insgesamt setzten sich die 149 geleisteten Einsätzen im vergangenen Jahr aus 102 technischen Hilfeleistungen, sechs Gefahrgutfällen sowie 41 Bränden zusammen, bei denen insgesamt 3148 Stunden geleistet wurden.

„Ich möchte den Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung für ihre professionelle und besonnene Arbeitsweise bei allen Einsätzen des vergangenen Jahres danken“, so Uwe Eitner.

Betrachte man die Einätze im Jahr 2019, werde deutlich, dass die Anzahl der Hilfeleistungen zurück gegangen sei. Ein Blick in die Statistik zeige hingegen einen Anstieg bei den Bränden. Gab es 2013 noch 44 Brandeinsätze, sanken diese bis 2016 auf 25. Seither habe sich die Zahl jährlich kontinuierlich erhöht, führte der Stadtbrandmeister aus.

Neben den Einsätzen investierten die Triptiser Kameraden weitere 260 Stunden in die Reinigung, Wartung sowie die Instandhaltung der Fahrzeuge und Ausrüstung. Für die Wartung und Pflege der Atemschutz- und Gefahrguttechnik sowie Erhaltung der Einsatzbereitschaft des CBRN-Erkunders wurden etwa 280 Stunden geleistet.

„In Summe ergibt dies für das Jahr 2019 über 6316 Stunden die von den Kameradinnen und Kameraden in ihrer Freizeit zum Wohl der Allgemeinheit geleistet wurden“, führte Uwe Eitner aus. Hinzu kämen weitere Stunden, die nicht erfasst wurden etwa für die Absicherung der Lehrgänge zum Truppführer und Truppmann, die Ausrichtung des Kreisfeuerwehrtages im Gerätehaus oder beim traditionellen Maibaumstellen auf dem Marktplatz.

Ein Dank den Kameraden aus der Alters- und Ehrenabteilung

Für ihre Unterstützung dankte der Stadtbrandmeister auch den Kameraden aus der Alters- und Ehrenabteilung, die unter anderem die Verpflegung zum Maibaumsetzen sowie beim Tag der offenen Tür abgesichert und kleinere Reparaturarbeiten im Gerätehaus durchgeführt haben.

„Ich möchte allen Kameradinnen und Kameraden unserer Wehr für die gezeigte Einsatzbereitschaft danken. Ich hoffe, dass wir auch im neuen Jahr die an uns gestellten hohen Anforderungen gemeinsam bewältigen. Bei den Angehörigen unserer Kameradinnen und Kameraden möchte ich mich für das große Verständnis bedanken, ohne das es nicht möglich wäre, unserer Aufgabe als Stützpunktfeuerwehr in der heutigen Zeit gerecht zu werden“, sagte Uwe Eitner.

Ausblick auf das Jahr 2020

In diesem Jahr bekommen die Triptiser Feuerwehrleute zwei neue Fahrzeuge. Zum einen werden zwei alte durch ein neues Löschfahrzeug ersetzt. Geplanter Liefertermin sei Ende Oktober. Gleichzeitig habe es eine Ausschreibung für einen Gerätewagen-Logistik des Landkreises gegeben, der Ende 2020 oder Anfang 2021 zur Verfügung stehen soll.

Neben neuer Technik warten auch Aufgaben auf die Triptiser Feuerwehr, etwa die Verbesserung der Löschwasserentnahmestellen, wozu die Dorfteiche in Schönborn, Pillingsdorf und Burkersdorf, die Saugstelle des Stadtteiches in Triptis sowie die Wasserzisternen im Gewerbegebiet nahe der Firma Choszielewski gehören.

Zudem stehe die Wahl des Stadtbrandmeisters und der Wehrführungen der Feuerwehren der Stadt Triptis bevor, gab Uwe Eitner einen Ausblick.

Im Anschluss würdigten in Grußworten Karsten Tittel (freie Wählergemeinschaft), Beigeordneter der Stadt Triptis, Kreisbrandinspektor Uwe Tiersch sowie der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott die ehrenamtliche Arbeit der Triptiser Feuerwehrleute.

Derzeit gehören der Triptiser Feuerwehr in der Einsatzabteilung 51 sowie in der Alters- und Ehrenabteilung 19 Kameraden an. Zudem engagieren sich insgesamt zehn Jungen und Mädchen in der Jugendfeuerwehr.