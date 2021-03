15-Jährige in Ranis vermisst: Polizei bittet Hilfe

Krölpa. Seit Sonntag wird die Jugendliche vermisst.

Seit Sonntagnachmittag wird die 15-jährige Jasmin Kiesbauer aus einem Kinderheim in Ranis vermisst. Es gab in der kürzeren Vergangenheit laut Polizei bereits Vermisstenfälle, wo das Mädchen in der näheren Umgebung aufgegriffen wurde.

Zur Personenbeschreibung liegen folgende Informationen vor:

ca. 1,53 m groß,

ca. 80 kg schwer,

dunkelbraunes,

kurzes Haar, an den Seiten rasiert

Tunnel Ohr rechts

schwarzer dünner Nasenring

Bekleidung: schwarze dickere Leggins, schwarzes Oberteil von Nike, schwarze Mütze

Das vermisste Mädchen Foto: Polizei

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos. Hinweise zum Aufenthalt der Kinder nimmt die Polizeiinspektion Schleiz unter Rufnummer 03663 4310, die Kriminalpolizei in Rudolstadt unter Rufnummer 03672 4171464, jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen.