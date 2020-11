165 Bäume werden im Pößnecker Forstrevier gefällt

Langenorla. Bäume müssen gefällt werden in Langenorla im Bereich Radweg, an der ehemaligen Porzellanfabrik und am Sportplatz.

Derzeit werden in der Gemeinde Langenorla vom Forstbetrieb Lehmann aus Hütten unterschiedliche Baumfällungen und Totholzentnahmen durchgeführt. Die Maßnahmen sind „zur Abwendung akuter Gefahrensituationen an öffentlichen Straßen“. Jüngst seien erste Arbeiten am Radweg nahe der Schimmersburg erfolgt, informiert André Lehmann. Vier Eschen mussten weichen, Totholz werde noch folgen.