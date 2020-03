In einem Triptiser Pflegeheim wurden am Freitag insgesamt 21 Coronavirus-Infektionen bestätigt.

Triptis. Der Ausbruch des Coronavirus in einem Triptiser Pflegeheim löst Betroffenheit aus. Die Mitarbeiter sind indes in 12-Stunden-Schichten im Einsatz.

Coronavirus in Pflegeheim: Geburtstagsgrüße von draußen

Es ist ein kleiner Ausdruck der Liebe in so schweren Zeiten: Am Freitagvormittag stehen ein Mann mit einem Blumenstrauß und eine Frau vor dem Awo-Pflegeheim in Triptis, in dem es zu einem Ausbruch des Coronavirus gekommen ist. 17 Menschen – sieben Mitarbeiter und zehn Bewohner – haben sich dort laut Mitteilung des Pandemiestabs des Landratsamtes zusätzlich zu den bereits bekannten vier Fällen infiziert. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Nach kurzer Zeit öffnet eine Pflegerin eine Tür, man bleibt auf Abstand. Ein kurzer Dialog, dann überreicht der Mann der Mitarbeiterin des Hauses den Strauß und eine Karte. Darauf angesprochen, sagt er: „Die Blumen sind für meine Mutter, die heute Geburtstag hat und 76 Jahre alt geworden ist.“ Wegen der Quarantäne dürfe er nicht ins Haus, telefonieren könne seine Mutter nicht mehr, daher habe er ihr wenigstens diese kleine Geste übermitteln wollen. In der Wohngruppe der Mutter des Mannes sei das Virus wohl noch nicht, sagt er, aber „man kann nicht wissen, wie es sich entwickelt.“ Leiter des Pandemiestabs: Die Lage ist beherrschbar Unterdessen teilte das Landratsamt am Freitag mit, der Gesundheitszustand der Bewohner sei über Nacht stabil gewesen. Die Situation habe sich mit den neu nachgewiesenen Infektionen zwar spürbar verschärft. Der Leiter des Pandemiestabs, Torsten Bossert, sieht aber dennoch keinen Anlass, panisch zu werden. „Noch ist die Lage beherrschbar.“ Eine Bewohnerin sei ins Krankenhaus nach Greiz gebracht worden, sollte sich bei anderen der Gesundheitszustand nicht verschlechtern, gebe es keinen Grund, die Senioren in Kliniken zu verlegen. Der Fachdienst Gesundheit lieferte am Freitagmorgen Schutzausrüstung nach Triptis. Zu den weiteren Schutz- und Kontrollmaßnahmen in der Seniorenresidenz zählen Sichtkontrollen im 15-Minuten-Rhythmus, stündliche Fiebermessungen, Blutdruck- und Pulsüberprüfungen. Das Personal sei angewiesen, in der Einrichtung grundsätzlich Mund- und Nasenschutz zu tragen. Mitarbeiter mit unermüdlichem Einsatz Ein Sprecher der Arbeiterwohlfahrt erklärte, die symptomfreien Mitarbeiter würden nun aufopferungsvoll in 12-Stunden-Schichten die nötige Arbeit leisten. Man stehe weiterhin in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. „Gemeinsam werden von Tag zu Tag die nötigen Maßnahmen besprochen. Alle Bewohner mit Symptomen werden von den Hausärzten begutachtet“, so der Sprecher weiter. Das Team des Pflegeheimes halte trotz zahlreicher personeller Ausfälle die Versorgung der derzeit 61 Bewohnerinnen aufrecht. Krankheitssymptome seien bislang nur in einer der drei abgetrennten Wohngruppen festgestellt. Die Bereiche sind voneinander abgeschirmt. Die Awo Saale-Orla versuche darüber hinaus, die Pflegekräfte bestmöglich zu unterstützen, etwa mit einem Einkaufsservice, weil die Pflegemitarbeiter nur zwischen Arbeit und Wohnung pendeln dürfen. 17 Infektionen in Pflegeheim: Quarantäne und stündliche Fiebermessungen Nach Corona-Fall in Seniorenresidenz in Triptis: Quarantäne und große Sorge um Bewohner