19-Jährige rast betrunken in Pößneck gegen einen Baum

Pößneck. Eine Fahranfängerin hat in Pößneck einen Baum komplett entwurzelt, der anschließend auf eine Straße stürzte. Die Irrfahrt endete mit mehreren Anzeigen, denn die Polizei machte eine weitere Entdeckung.

Nachdem eine 19-Jährige am Sonntagabend in Pößneck betrunken gegen einen Baum gefahren ist, erwarten die Frau nun mehrere Anzeigen. Gegen 22.30 Uhr fuhr sie laut Polizei auf der Neustädter Straße, als sie vermutlich aufgrund der Alkoholeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte, so die Polizei.

Der Baum wurde dadurch komplett entwurzelt und stürzte auf die Straße. Die Fahrerin sowie ihr 35-Jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden, so die Polizei.

Ein freiwilliger Alkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 1,48 Promille. Über den tatsächlich zum Pkw gehörenden Kennzeichentafeln waren zudem laut Polizei hinten und vorne zusätzliche Nummernschilder mittels Haargummis angebracht, die nicht zum Fahrzeug gehörten. Im Krankenhaus musste die Fahrerin eine Blutprobe abgeben und sie erhielt mehrere Anzeigen.

