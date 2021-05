2020 keine neuen Windräder im Saale-Orla-Kreis

Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein. Im Saale-Orla-Kreis sind 2020 wie in ganz Thüringen keine neuen Windräder gebaut worden. Es sind jedoch 14 Anlagen geplant.

Die Zahl der Windenergieanlagen im Saale-Orla-Kreis blieb im Jahr 2020 gegenüber 2019 unverändert. Im Landkreis gibt es weiterhin 31 Anlagen, die eine Leistung von insgesamt 52,8 Megawatt produzieren. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Thüringer Energie- und Greentech-Agentur (Thega) hervor.

Zum Vergleich: Im Saale-Holzland-Kreis und im Weimarer Land, die eine ähnliche Einwohnerzahl vorweisen wie der Saale-Orla-Kreis, stehen 66 beziehungsweise 53 Windkraftanlagen. Vorreiter ist der Unstrut-Hainich-Kreis mit 106 Anlagen und 209,5 Megawatt. Gar keine Windanlagen gibt es in den kreisfreien Städten Jena, Suhl und Weimar, sowie im Kreis Sonneberg. Für 14 Windenergieanlagen im Saale-Orla-Kreis liegt die Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) vor. Davon sind laut Thega fünf in Schleiz geplant, fünf in Ullersreuth, drei in Oschitz und eine in Gefell.

Im Freistaat Thüringen produzieren insgesamt 837 Windräder klimafreundlichen Strom. Zwar sind 16 neue Anlagen 2020 ans Netz gegangen. Im gleichen Jahr wurden allerdings auch 16 ältere Anlagen stillgelegt. Durch das Ersetzen veralteter und stillgelegter Windräder durch leistungsstärkere Anlagen hat sich die installierte Leistung leicht um 43,5 Megawatt erhöht. Die Gesamtleistung der Windenergie in Thüringen beträgt nun circa 1640 Megawatt. Damit könnten mehr als eine Million Haushalte mit erneuerbarem Strom versorgt werden.

Thüringen will sich laut Klimagesetz bis 2040 bilanziell zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien versorgen. Bis 2025 sollen etwa 200 weitere Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 170 Megawatt aus der Förderung des Erneuerbare-Energien-Gesetz fallen.