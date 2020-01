2020 zwei Wahlen im Saale-Orla-Kreis

Im Saale-Orla-Kreis finden 2020 nach jetzigem Stand zwei Wahlen statt. Das bestätigte das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises auf Anfrage.

So steht im Frühjahr die Wahl eines Ortsteilbürgermeisters in Knau an. Die Regie dieses Urnengangs obliegt der Stadt Neustadt. „Diese Ortsteilbürgermeisterwahl wird voraussichtlich am 19. April stattfinden“, heißt es aus dem Landratsamt unter Berufung auf Abstimmungen der Kreisverwaltung mit der Stadt Neustadt. Während in Dreba und in Linda, den beiden anderen neuen Neustädter Ortsteilen, die bisherigen Bürgermeisterinnen Petra Herzog und Ingrid Schulz bis 2024 beziehungsweise bis zum Ende ihrer Mandate als Ortsteilbürgermeisterinnen weitermachen können, müssen die Bewohner von Knau einschließlich Bucha und Posen am Sonntag nach Ostern ran, weil die sechsjährige Amtszeit von Kathrin Göring Ende 2019 regulär auslief.

Im Herbst ist ein neuer Bürgermeister der Gemeinde Langenorla zu wählen. Für den Urnengang wird zunächst grob der September ins Auge gefasst. Eine genaue Festsetzung des Termins werde Mitte des Jahres durch die Kommunalaufsicht erfolgen, teilte das Landratsamt mit. Die Wahlberechtigten von Kleindembach, Langenorla und Langendembach hatten Bürgermeister Lars Fröhlich am 14. September 2014 in sein Amt gewählt.